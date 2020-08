Torrione, donna accusa malore in spiaggia e muore (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È stato molto probabilmente un arresto cardiaco a stroncare una donna che si trovava in spiaggia, nel quartiere di Torrione, in un’area posta di fronte al Grand Hotel Salerno. La donna si è sentita male ed è stato necessario chiedere l’invio di soccorso. Una volta giunti sul posto i volontari della Misericordia hanno tentato di rianimarla ma è morta in spiaggia. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Ancora non si conosce l’identità della vittima, potrebbe trattarsi di una donna dell’Est Europa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Malore in spiaggia a Torrione: muore una donna #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Torrione donna Malore in spiaggia a Torrione: muore una donna Ottopagine Salerno, rapina in supermercato a Torrione alto: bottino di 7mila euro

Terrore nel pomeriggio di oggi a Torrione Alto a Salerno dove è stato rapinato un supermercato ... terrorizzate l’incasso che al momento ammontava a circa 7mila euro. Una donna nella concitazione è ...

Terrore nel pomeriggio di oggi a Torrione Alto a Salerno dove è stato rapinato un supermercato ... terrorizzate l’incasso che al momento ammontava a circa 7mila euro. Una donna nella concitazione è ...