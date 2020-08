Strade Bianche 2020, ordine di arrivo: trionfa Van Aert, secondo Davide Formolo (Di sabato 1 agosto 2020) Wout Van Aert ha vinto la Strade Bianche 2020, corsa che ha dato il via al calendario World Tour dopo cinque mesi di stop. Il belga della Jumbo Visma ha conquistato la vittoria della Classica toscana dopo due terzi posti nelle ultime due edizioni. Grande secondo posto per Davide Formolo, che anticipa Maximilian Schachmann. Quarto Alberto Bettiol, che cede solo negli ultimi chilometri. La prima metà di corsa si sviluppa in maniera molto lineare, con la classica fuga di giornata che non fatica a prendere il largo. I protagonisti sono Simon Pellaud (Androni Giocattoli), Nicola Bagioli, Pacher (B&B Vital Concept), Iuri Filosi (Bardiani CSF Faizanè), Van Kessel (Circus Wanty Gobert) e Declercq (Arkea Samsic). Un sestetto che arriva ad avere oltre due minuti ... Leggi su sportface

JumboVismaRoad : ???? Strade Bianche (1. UWT) ?? Siena - Siena ??? 184 km ? 13:40 ?? ~18:30 #? #StradeBianche ?? Eurosport & Sporza - Gazzetta_it : L’arcobaleno sulle Strade Bianche: a Siena trionfa la Van Vleuten - Gazzetta_it : Colpo alle #StradeBianche: svaligiato il camion di #Nibali: sei bici rubate, danno da 60mila euro - nico_morawitz : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it 2020 ?? @WoutvanAert ???? ?? @davideformolo ???? ?? @MaxSchachmann ???? #StradeBianche - Rik3080 : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it 2020 ?? @WoutvanAert ???? ?? @davideformolo ???? ?? @MaxSchachmann ???? #StradeBianche -