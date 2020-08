Equitazione in tv versione reality: arriva su Sky Campus Life Experience (Di sabato 1 agosto 2020) Si chiuderanno a Roma, a metà agosto, i casting di Campus Life Experience 2, nuovo programma TV, mix tra reality e talent show incentrato sul mondo equestre. Raccolte le candidature in Puglia e in Umbria, sarà l'Antica Scuderia (Malagrotta) di Ilaria Freddara e Massimo Giannini a mettere il sigillo sulla selezione di dieci giovani che, con i loro cavalli, vivranno una full immersion equestre in Toscana, senza cellulare e sotto la guida di tecnici di alto profilo. Entusiasta Ilaria Freddara, presidente dell'Antica Scuderia: “Credo molto nel valore dello sport, in particolare nell'amico “educatore” cavallo. Io e Massimo abbiamo voluto ospitare i casting di Campus Life Experience perché ne condividiamo gli obiettivi, in particolare, ... Leggi su liberoquotidiano

