Portogallo, deraglia un treno: morti e feriti nel terribile schianto (Di venerdì 31 luglio 2020) Degli ultimi minuti la notizia di un drammatico incidente ferroviario accaduto in Portogallo. Nello specifico, c’è stato un deragliamento di un treno ad alta velocità, che si è scontrato contro un mezzo di manutenzione. Vengono riportati almeno 2 morti e decine di feriti, alcuni dei quali gravissimi. Si tratta di un nuovo grave incidente, dopo quello accaduto qualche mese fa in Francia e la drammatica vicenda del deragliamento di Lodi. treno deraglia in Portogallo vicino a Soure Come riportano le fonti locali, il treno fa parte della compagnia Alfa Pendular che collega la capitale Lisbona alla città di Braga, situata nel nord del Paese. L’incidente sarebbe avvenuto nel ... Leggi su thesocialpost

