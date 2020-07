In Sicilia una nave da 700 posti per la quarantena dei migranti: in arrivo un'imbarcazione anche in Calabria (Di venerdì 31 luglio 2020) Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a quarantena.... Leggi su feedpress.me

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - Agenzia_Ansa : Arriverà nei prossimi giorni in Sicilia una nave in grado di contenere tre le 600 e le 700 persone. Ospiterà i migr… - ladyonorato : In Sicilia siamo sull’orlo di una rivolta e il governo latita, come sempre... - Monica24675734 : RT @saraosalvatore: L’avv. Bongiorno avvisa Matteo Salvini che un processo in Sicilia non è una passeggiata!!! Significa che i magistrati s… - ercolani_nicolo : RT @saraosalvatore: L’avv. Bongiorno avvisa Matteo Salvini che un processo in Sicilia non è una passeggiata!!! Significa che i magistrati s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia una Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica Migranti, sbarcati a Trapani gli 84 salvati da un cargo italiano in zona Sar libica

Sbarcati a Trapani gli 84 migranti soccorsi martedì dal mercantile 'Asso ventinove' in zona Sar libica mentre si trovavano a bordo di un gommone in condizioni precarie. Le procedure di sbarco - monito ...

Migranti, Viminale al lavoro per fornire alla Calabria una nave per la quarantena

Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a q ...

Sbarcati a Trapani gli 84 migranti soccorsi martedì dal mercantile 'Asso ventinove' in zona Sar libica mentre si trovavano a bordo di un gommone in condizioni precarie. Le procedure di sbarco - monito ...Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a q ...