Giulia De Lellis tranquillizza: “Guarita giusto in tempo per…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Giulia De Lellis continua a lasciare senza fiato tutti con i suoi tanti scatti davvero seducenti, ma questa volta da anche un’ottima notizia Giulia De Lellis, Fonte foto: Instagram (@GiuliadeLellis103)Giulia De Lellis, nota influencer e personaggio televisivo, continua a stupire tutti con i suoi tanti scatti e le tante stories pubblicate sulla sua pagina Instagram. Qualche giorno fa, come sicuramente ricorderanno tutti i suoi seguaci, la De Lellis aveva spaventato un po’ tutti dopo aver dichiarato di avere l’influenza. La ragazza, dato il periodo di grande allerta, ha deciso di fare il tampone per scongiurare ogni possibile contagio da Nuovo Coronavirus. Fortunatamente, come ... Leggi su chenews

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - cippiriddu : C'è due soluzioni: ho Messi và all'Inter oppure non c'ì và. (Giulia De Lellis) - JacopoPistis : @CarloCalenda I mostri è alla quarta ristampa, giulia de Lellis guida le vendite seguita da Fabio Volo. Un successo… - Coco_lasirena : Giulia De Lellis che cosa ha fatto? Chiara ha dato una mano per questo momento difficile, in Lombardia.. rega se no… - Coco_lasirena : è geniale, avrà avuto l'aiuto di qualcuno considerando la famiglia da cui proviene ma è stata furba! Al contrario d… -