Waterworld, lo sceneggiatore: “Avremmo dovuto dare retta a Steven Spielberg” (Di giovedì 30 luglio 2020) Lo sceneggiatore di Waterworld ha ricordato come Steven Spielberg avesse consigliato al regista di non girare il film in mare aperto. Lo sceneggiatore di Waterworld ha ricordato come Steven Spielberg avesse consigliato al regista di non girare il film in mare aperto. Intervistato da Yahoo per il venticinquesimo anniversario del film, Peter Rader ha parlato di come Kevin Reynolds, per rendere il lungometraggio il più realistico possibile, avesse deciso di girarlo veramente sull'acqua. Ne parlò con Spielberg, il quale di produzioni acquatiche se ne intende, e questi gli rispose "Non girare in acqua! Ti serviranno alcune inquadrature dell'oceano, che puoi far fare alla seconda unità, ma il resto fallo in un teatro di posa o in una piscina!". Reynolds, supportato dal ... Leggi su movieplayer

