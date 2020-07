Twitch banna anche S1mple. La leggenda di CS:GO “copia” il tweet di Dr DisRespect (Di giovedì 30 luglio 2020) Oleksandr “S1mple” Kostyliev è stato bannato da Twitch. Il giocatore ha annunciato su Twitter il “ban” appena subito sulla piattaforma, e stando a quanto emerso pare che S1mple sia stato “cacciato via” da Twitch per gli stessi motivi che hanno causato l’allontanamento di Dr DisRespect. S1mple è un giocatore professionista di CS:GO che ha firmato per il team Natus Vincere, e per molti è considerato uno dei migliori giocatori sempre del noto gioco esports dopo aver vinto numerosi tornei (risultando spesso MVP, ndr) e ottenuto importanti riconoscimenti. ❌ Twitch Partner “S1mple” (@S1mpleo) has been banned! ... Leggi su esports247

