Spotify aggiunge la modalità Group Sessions per ascoltare musica in contemporanea con gli amici in tutto il mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Spotify ora consente a un massimo di cinque utenti di ascoltare i loro brani o podcast preferiti contemporaneamente da qualsiasi parte del mondo. Annunciata martedì, la funzione “sessione di gruppo” trasmette i contenuti a più utenti tramite un link condivisibile ed è disponibile per i membri paganti. Spotify, nuova funzionalità per amici e parenti che vogliono ascoltare i loro brani preferiti contemporaneamente a distanza. Come funziona, costi, requisiti Gli utenti non devono sborsare nulla in più per la funzione oltre alla tariffa di livello Premium dell’app di streaming. “Non c’è niente come goderti la tua playlist o il tuo podcast preferito con amici e persone ... Leggi su italiasera

