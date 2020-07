Serena Enardu rivede Pago: "Ci siamo presi un caffè..." (Di giovedì 30 luglio 2020) Reduce da una notte da incubo per colpa delle blatte ("non ho avuto nessuna reazione allergica, sto benissimo, non ho avuto niente di preoccupante"), Serena Enardu ha raccontato pubblicamente di aver rivisto Pago nelle scorse ore. Un incontro i cui dettagli sono stati svelati dalla diretta interessata in alcune storie Instagram: La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro. 30 luglio 2020 19:19. Leggi su blogo

