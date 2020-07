I migranti sbarcano indisturbati davanti ai bagnanti. Musumeci: "Flusso continuo" (Di giovedì 30 luglio 2020) Mentre la gente fa il bagno, arrivano i migranti indisturbati sulle coste siciliane. A pubblicare la foto sul suo profilo Facebook è il governatore della Regione Nello Musumeci. Il presidente della Regione è da giorni che chiede al governo nazionale di fare qualcosa per bloccare l'invasione. Nel post collegato alla foto, Musumeci parla anche dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini concesssa dal Senato: "Nel giorno in cui sbarcano a Flusso continuo i migranti in Sicilia, con rischio loro e nostro a causa dell'epidemia, il Senato vota a favore del processo per Matteo Salvini. È un controsenso politico che tutto il centrodestra denuncia, manifestando vicinanza al segretario della Lega - ... Leggi su iltempo

Caos migranti nel Lazio, ivoriano aggredisce a morsi due carabinieri

È il caso di Cori. In questo comune della provincia di Latina sono attesi alcuni dei 57 tunisini sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Sono parte dei 520 migranti che martedì scorso hanno lasciato ...

Coronavirus, focolaio in un centro accoglienza nel trevigiano: 133 positivi, i dettagli

I migranti ospiti della struttura non c’entrerebbero nulla con gli ultimi sbarchi a Lampedusa, ma alcuni sarebbero li addirittura da qualche anno. APPROFONDISCI ANCHE IL FOCOLAIO INDIVIDUATO A COSENZA ...

