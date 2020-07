Coronavirus: Texas supera New York per numero casi (Di giovedì 30 luglio 2020) ANSA, - NEW York, 30 LUG - Il Texas supera New York per numero di casi di Coronavirus: ne ha 417.098 rispetto ai 413.593 di New York, che fino a poco tempo fa era l'epicentro della pandemia negli ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Il Texas supera New York per numero di casi di coronavirus: ne ha 417.098 rispetto ai 413.593 di New York, che fino a poco tempo fa era l'epicentro della pandemia negli Sta ...

