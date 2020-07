Brescia, Lopez: “Voglio rimanere per riportare la squadra in A. Chi si salva? Genoa in vantaggio ma onore al Lecce…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ancora una sconfitta per il Brescia, ormai matematicamente in Serie B. A seguito del 2-0 incassato in casa della Lazio, Diego Lopez, tecnico delle Rondinelle, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la prestazione dei suoi e per parlare del futuro.Lopez: "Voglio restare al Brescia"caption id="attachment 926509" align="alignnone" width="594" Lopez (getty images)/caption"La squadra è stata presente fino alla fine. Soprattutto nel primo tempo e parte del secondo abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo avuto qualche ripartenza importante", ha commentato Diego Lopez in merito al match contro la Lazio. "Questa è una squadra rinata ed è un aspetto importante. Il mio futuro? Io voglio rimanere qui e ... Leggi su itasportpress

Diego Lopez ha fatto il punto della situazione in casa Brescia: le parole del tecnico in vista del match contro la Sampdoria Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato la sconfitta contro la L ...

Diego Lopez chiama, Giorgio Perinetti ascolta ma per il momento non si esprime. Storia della panchina del Brescia per il prossimo anno, quello dichiarato da tutti come l'assalto immediato alla ...

Diego Lopez ha fatto il punto della situazione in casa Brescia: le parole del tecnico in vista del match contro la Sampdoria Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato la sconfitta contro la L ...Diego Lopez chiama, Giorgio Perinetti ascolta ma per il momento non si esprime. Storia della panchina del Brescia per il prossimo anno, quello dichiarato da tutti come l'assalto immediato alla ...