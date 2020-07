Berlusconi: “La sinistra sta usando con Salvini lo stesso metodo usato con me” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Ancora una volta, l’uso politico della giustizia è l’arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari. E’ lo stesso metodo che hanno usato contro di me. Con 96 processi e 3636 udienze. Naturalmente Forza Italia non può che essere contraria a questi metodi, non solo per lealtà verso un alleato, ma anche e soprattutto perché sono metodi assolutamente inaccettabili in una vera democrazia”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi in un’intervista a Studio Aperto, in merito alla decisione del Senato che ha votato a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la questione Open Arms. Leggi su sportface

