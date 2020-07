30 luglio 1930, novant’anni fa l’Uruguay vinceva la prima Coppa del mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 30 luglio 1930, a Montevideo, si gioca Uruguay-Argentina, valida per la finale del primo Mondiale di calcio. I padroni di casa si impongono 4 a 2. La prima edizione del Mondiale di calcio fu giocata in Uruguay nel 1930. Il progetto, fortemente voluto da Jules Rimet, presidente della Fifa, si concretizzò due anni prima, quando diversi Paesi presentarono la propria candidatura. L’anno successivo, a Barcellona, prevalse il Paese sudamericano, che avrebbe così organizzato l’evento nel centenario dell’indipendenza. Le nazionali partecipanti Al primo Mondiale parteciparono 13 formazioni: Uruguay, Argentina, Cile, Brasile, Paraguay, Bolivia, Perù, Messico, Stati Uniti, Francia, Belgio, Jugoslavia e Romania. Altre nazionali, quali l’Italia, boicottarono ... Leggi su newsmondo

L’almanacco del Giunco: il 30 luglio la defenestrazione di Praga ed esce il primo numero di Tuttosport

GROSSETO – Giovedì 30 luglio, san Pietro Crisologo vescovo dottore, Giornata mondiale dell’amicizia, il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.38. Accadeva oggi: 101 a.C. – Battaglia dei Campi Raudii ...

