Per il direttore de La Stampa Giannini 'esiste un ordine mondiale e Salvini era una minaccia' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il direttore de La Stampa Massimo Giannini, ospite su La7 a In Onda, è finito al centro di un dibattito per alcune sue parole: "Tra le ragioni fondamentali che spingono questo governo a nascere c'è, ... Leggi su globalist

NicolaMorra63 : Importante audizione ieri sera. Il mondo penitenziario va studiato al.meglio per poter essere controllato. Altrimen… - juventusfc : 50' | Rigore per la Juve! Bastos intercetta con un braccio la conclusione di @Cristiano e dopo aver consultato il V… - davidealgebris : Se vero siamo oltre ogni illegalità. Venezuela con PM come i militari che fanno Golpe per interessi economici Le… - orientamentibla : RT @marifcinter: Tardelli: 'Io direi che bisognerebbe smetterla con queste critiche alla Juve. Ognuno decide di mettere ciò che vuole. Se i… - re_assoluto : RT @marifcinter: Tardelli: 'Io direi che bisognerebbe smetterla con queste critiche alla Juve. Ognuno decide di mettere ciò che vuole. Se i… -

graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'ASUGI ...

Milano-Sanremo, Vegni (Rcs): "Poteva essere un bello spot promozionale, ma forse diamo fastidio. Sul futuro nel savonese rifletteremo"

Il direttore area ciclismo: "Se quanto successo precluderà eventuali futuri eventi in provincia di Savona? Valuteremo con calma tutte le opzioni future, non dico che non faremo più cose nel savonese" ...

