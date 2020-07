Juve Roma, bianconeri senza Sarri e Pjanic: erano entrambi diffidati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per l’ultima giornata di campionato la Juve dovrà fare a meno di Maurizio Sarri e Miralem Pjanic: ammoniti entrambi contro il Cagliari Miralem Pjanic e Maurizio Sarri sono stati ammonito nel corso della gara contro il Cagliari e dovranno saltare l’ultima giornata contro la Roma. Pjanic ha commesso un fallo da dietro ai danni di Joao Pedro ricevendo l’ammonizione dall’arbitro Ghersini. Il tecnico bianconero, invece, ha ricevuto il cartellino giallo per alcune proteste nei confronti del quarto uomo per un fallo di Joao Pedro su Pjanic non ravvisato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma Serie A, gli anticipi: Juve-Roma e Napoli-Lazio il 1° agosto Corriere dello Sport SERIE A, Juve sotto a Cagliari, Roma avanti col Toro

Juventus, ospiti illustri a Vinovo

Doppio impegno a Torino per la Roma in questo finale di stagione. I giallorossi giocheranno prima contro i granata e poi nell’ultima giornata contro la Juventus. Troppo dispendioso tornare nella Capit ...

