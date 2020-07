Georgina sullo yacht con Cristiano Ronaldo, parte un coro hot: “Escile…” (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un curioso e divertente siparietto ha vista coinvolta Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. I due dopo la vittoria dello Scudetto sono volati al mare di Celle Ligure e hanno soggiornato sullo yacht dell’asso portoghese della Juventus, ma puntualmente, riconosciuti dai tifosi in acqua, è partito il coro hot: “Escile… Georgina escile”. La modella spagnola l’ha presa sul ridere e ha ripostato la storia sul suo profilo instagram. Di seguito il VIDEO in questione. Georgina al mare con Ronaldo. Partono i cori hot dai tifosi in acqua: "Escile…" pic.twitter.com/hyP8pfJViT — IlGossip (@LInstaGossip) July 28, 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Georgina sullo Georgina sullo yacht in Liguria e parte il coro hot - Sportmediaset Sport Mediaset A Celle è Ronaldomania: yacht del campione circondato dai fan, ovazione per Georgina

Con il talento portoghese pronto a rientrare a Torino per riprendere gli allenamenti, la scena è tutta per la compagna argentina del campione Della presenza di Cristiano Ronaldo, con la compagna Georg ...

La venezuelana (e un po' bitontina) Georgina Lynda presenta il suo nuovo singolo ''La Divina"

Georgina Lynda presenta il suo nuovo singolo ''La Divina'', un brano che parla di una donna coraggiosa ed indipendente, nato dal vissuto dell'artista. ''La Divina'' è frutto di una autoproduzione indi ...

