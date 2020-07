Calabrese: secondo bilancio consecutivo chiuso in positivo per Atac (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Per il secondo anno consecutivo Atac, la nostra azienda di trasporto pubblico, ha chiuso il bilancio in positivo, con un utile di oltre 7,6 milioni di euro. Nel 2018 aveva registrato un utile di esercizio di 839mila euro. Sono numeri che parlano da soli, un risultato importante che, a fronte del lavoro ancora da fare, e ne siamo consapevoli, ci dimostra che il percorso avviato e’ quello giusto. E’ iniziato il risanamento della societa’ che abbiamo trovato con oltre 1,3 miliardi di debiti e sull’orlo del fallimento”. Lo scrive su Faceboook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro Calabrese. “Con il piano di concordato in continuita’ abbiamo fatto si’ che l’azienda rimanesse ... Leggi su romadailynews

Psychronizer1 : SONDAGGIO. In base alla vostra personale esperienza, qual è secondo voi il leghista che riesce a dare veramente il… - sara_difalco : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER MIRKO 15 ANNI IN UN CANILE PRIVATO CALABRESE ! Mirko dolcissimo cagnolino masc… - pietrocautiero : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER MIRKO 15 ANNI IN UN CANILE PRIVATO CALABRESE ! Mirko dolcissimo cagnolino masc… - frances93624738 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER MIRKO 15 ANNI IN UN CANILE PRIVATO CALABRESE ! Mirko dolcissimo cagnolino masc… - rotre54 : RT @Lauraquaglia56: ASSOCIAZIONE UNA LUCE FUORI DAL LAGER MIRKO 15 ANNI IN UN CANILE PRIVATO CALABRESE ! Mirko dolcissimo cagnolino masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabrese secondo Calabrese: secondo bilancio consecutivo chiuso in positivo per Atac RomaDailyNews Emolumenti e rimborsi non dovuti alla “task force” veterinaria della Regione, otto indagati

Poco più di un milione di euro incassati sotto forma di emolumenti, rimborsi spesa o spese di trasferta, in un periodo di circa 9 anni. Importi che in realtà - e secondo la Procura catanzarese, che ha ...

Scuola, Abramo approva schede interventi per sicurezza Covid

Il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo ha approvato le schede progettuali degli interventi di adeguamento degli ambienti scolastici, finalizzati a favorire il necessario distanziamen ...

Poco più di un milione di euro incassati sotto forma di emolumenti, rimborsi spesa o spese di trasferta, in un periodo di circa 9 anni. Importi che in realtà - e secondo la Procura catanzarese, che ha ...Il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo ha approvato le schede progettuali degli interventi di adeguamento degli ambienti scolastici, finalizzati a favorire il necessario distanziamen ...