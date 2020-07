Apple, Facebook, Google e Amazon monopolisti e anticompetitivi. Nicola Vanin: "Ci sono prove tangibili" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Difficile dire che i colossi del web non siano monopolisti e anticompetitivi, visto che oltre alla supremazia tecnologica possono vantare quella commerciale e quella legale, con squadre di avvocati pronti a trascinare persino la Commissione Ue di fronte alla Corte di giustizia. Il tema è caldissimo, dal momento che proprio oggi i Big tech Amazon, Apple, Google e Facebook, con i patron in persona, si presentano davanti al Congresso Usa per la prima volta insieme per un’audizione (una sorta di “maxiprocesso” secondo la stampa) che dovrà fare chiarezza sul loro presunto strapotere nel mercato digitale. L’argomento, com’è noto, vellica ormai da tempo la sensibilità dell’opinione pubblica, in particolare in ... Leggi su huffingtonpost

Facebook è "un'azienda americana, orgogliosa" di esserlo. Mark Zuckerberg si appresta a difendere la sua società davanti al Congresso nell'audizione che si terrà oggi insieme ai vertici di Apple, Amaz ...

