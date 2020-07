Verona, Pazzini dice addio: «Cinque anni intensi e un percorso bellissimo» (Di martedì 28 luglio 2020) Dopo Cinque anni al Verona, Giampaolo Pazzini dice addio e lo annuncia in conferenza stampa Giampaolo Pazzini dice addio all’Hellas Verona dopo Cinque anni in gialloblù. L’attaccante italiano lo ha annunciato durante un conferenza stampa. anni intensi – «Sono molto emozionato. In cuor mio non ci pensavo, ma era una cosa che già sapevo da tempo. L’ultima volta che sono andato allo stadio ho capito che eravamo alla fine. Sono stati Cinque anni intensi, tra alti e qualche basso. È stato un percorso bellissimo, ... Leggi su calcionews24

ILOVEPACALCIO : #Pazzini, addio al #Verona: «Speravo nel rinnovo, ma dirigenti chiari con me. Offerte? Vedremo...» - sportli26181512 : Verona, Pazzini: 'Lascio a fine stagione, cinque anni indimenticabili': L'attaccante gialloblù: 'Il rinnovo? Ci spe… - Onda_CalabraII : RT @DiMarzio: #Verona, #Pazzini e la conferenza d’addio: “Sono stati cinque anni bellissimi” - ItaSportPress : Pazzini lascia il Verona: 'Percorso intenso. Avrei voluto continuare qui...' - - DiMarzio : #Verona, #Pazzini e la conferenza d’addio: “Sono stati cinque anni bellissimi” -