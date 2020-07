Valorant: Riot svela accidentalmente il personaggio di Killjoy (Di martedì 28 luglio 2020) I giocatori di Valorant attendono con impazienza l'arrivo di Killjoy nel titolo FPS tattico e ora abbiamo un'immagine chiara dell'Agente 12, grazie alla pagina reveal di Riot Games (attualmente rimossa) che sembra essere trapelata in rete un po' presto il 27 luglio. La pagina, intitolata "Enter Killjoy", elencava le abilità del personaggio, con spazi per i video YouTube che non erano stati ancora pubblicati.Stando a quanto emerso, Killjoy sembra un classico personaggio FPS dotato di una torretta, simile a Torbjörn di Overwatch o all'Engineer di Team Fortress 2. Leggi altro... Leggi su eurogamer

