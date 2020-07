«The Witcher» , in arrivo il prequel (Di martedì 28 luglio 2020) Visto il successo di The Witcher, di cui sono già state confermate una seconda e terza stagione (e un film anime), arriva la notizia di un prequel. Netflix ha rilanciato la produzione del fantasy tratto dai romanzi Andrzej Sapkowski annunciando The Witcher: Blood Origin, nuova miniserie in sei episodi che racconta le origini del primo Witcher. Trattandosi di un prequel, la storia di Blood Origin sarà ambientata 1200 anni prima di Geralt di Rivia, personaggio interpretato da Henry Cavill. L'origin story racconterà dunque l'alba dei tempi, cioè gli eventi che portano alla fondamentale «congiunzione delle sfere», quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno solo. Declar de Barra, già autore di The Originals (spin-off di The ... Leggi su gqitalia

