Il rottweiler che aggredisce due bambini ad Anzio | Il padrone deve guidarlo nel momento del pericolo

Un episodio inquietante scuote Anzio: un rottweiler di famiglia, scavalcando una recinzione, ha aggredito due bambini mentre giocavano nel giardino di casa. La presenza del padrone, che dovrebbe guidare il cane in situazioni di pericolo, diventa cruciale per prevenire tragedie. È fondamentale capire come la gestione dell’animale possa fare la differenza tra sicurezza e rischi. La nonna dei piccoli, testimone impaurita, si chiede: come possiamo evitare che questa paura diventi una realtà quotidiana?

Un rottweiler di famiglia ha scavalcato una recinzione e ha ferito due bambini di 8 e 10 anni che stavano giocando in un giardino. Il tutto è accaduto in un villino di via Satta, una traversa di via Magalotti, l’asse stradale che congiunge i quartieri di Lavinio Stazione e Villa Claudia, periferia di Anzio. Secondo la ricostruzione i fratelli stavano giocando in giardino. Il cane ha scavalcato la recinzione e li ha aggrediti. La nonna dei bambini, proprietaria del cane, è intervenuta con un bastone. L’aggressione. Alcuni bambini che si trovavano in via Satta hanno raccontato al Corriere l’aggressione: «Attraverso il cancello – racconta uno di loro – ho visto il bambino più grande che abbracciava il più piccolo, cercando di proteggerlo dai morsi del cane. 🔗 Leggi su Open.online

