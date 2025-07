Calciomercato Roma occhi puntati su Wesley | primo contatto con il Flamengo

a sua visione di calcio offensivo e spettacolare. Tra le sfide più interessanti del calciomercato romanista c'è il possibile ritorno di Wesley, il giovane talento brasiliano attualmente in trattativa con il Flamengo. Con occhi puntati e strategie ben definite, la Roma si prepara a rinforzarsi, puntando a una stagione all'altezza delle aspettative dei suoi tifosi appassionati e desiderosi di vedere una squadra protagonista.

Conclusa la fase delle cessioni strategiche, la Roma può finalmente cambiare marcia. Le priorità non sono più numeri da sistemare in bilancio ma volti da inserire in campo. E adesso che la questione plusvalenze è stata archiviata, il mercato giallorosso entra nel vivo. Massara ha preso in mano le redini della costruzione della nuova squadra e si muove con decisione per regalare a Gian Piero Gasperini una rosa competitiva, capace di rispecchiare le sue idee e affrontare al meglio la nuova stagione. Il primo fronte caldo si apre sulla fascia destra. E il nome in cima alla lista non è una novità. Wesley, priorità giallorossa: primi contatti avviati.