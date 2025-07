Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza Trump | Sarò molto duro su un’intesa

Il presidente: "Anche Netanyahu vuole l’accordo". Ieri il ministro Dermer a Washington, lunedì tocca al premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa"

In questa notizia si parla di: dagli - piano - post - bellico

Roma, tenta il suicidio dal cornicione di un terzo piano: salvato dagli agenti - Un drammatico tentativo di suicidio si è concluso con un salvataggio tempestivo nel cuore di Roma. Ieri pomeriggio, due agenti della Polizia Locale, uno dei quali da pochi mesi in servizio, sono intervenuti in extremis per scongiurare una tragedia sul cornicione di un terzo piano.

MERCOLEDI’ 2 LUGLIO 2025, ORE 21,30 IN PIAZZA A. CATALDO. Il Sicilia Jazz Festival 2025, fa tappa a Capaci con una serata di Jazz di qualità del S.T.G. Sensation Transmitted Group composto da: Domenico Nicitra (Pianoforte) Vincenzo Palacardo (Chit Vai su Facebook

Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: Sarò molto duro su un’intesa; Il piano di Israele per occupare tutta la Striscia di Gaza; Strategia del porcospino e la forza di rassicurazione: il piano dei volenterosi per difendere Kiev.

Dagli Usa il piano post-bellico per Gaza. Trump: "Sarò molto duro su un’intesa" - Ieri il ministro Dermer a Washington, lunedì tocca al premier ... Riporta ilgiornale.it

Guerra Israele, Anp: "Il piano di Netanyahu a Gaza è destinato al fallimento" - Intanto un raid israeliano a Jenin, morto il capo Jihad Oltre alla distruzione di Hamas, al ritorno degli ... Secondo affaritaliani.it