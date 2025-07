Discussione in piazza finisce in rissa Quattro nordafricani denunciati

Una semplice discussione in piazza si è trasformata in una violenta rissa, lasciando dietro di sé denunce e tensioni a Bibbiano. Quattro uomini, tra i 23 e i 39 anni, sono stati identificati e segnalati, con uno di loro anche accusato di porto abusivo di armi. La vicenda evidenzia quanto una lite possa degenerare rapidamente, ricordandoci l'importanza di affrontare i conflitti con calma e rispetto.

Quattro uomini fra i 23 e i 39 anni sono stati denunciati per una rissa avvenuta a Bibbiano, e per uno di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi. I fatti contestati risalgono a venerdì scorso, poco dopo le 21 e 30, quando due gruppi di ragazzi si sono incontrati in piazza XXV Aprile a Barco di Bibbiano per chiarire una discussione avvenuta il giorno precedente e che aveva coinvolto complessivamente sette persone. Poco dopo però, il diverbio si è trasformato in violenza. Nel corso della colluttazione, uno dei protagonisti aveva un coltello, ma è stato disarmato da un rivale che poi lo ha strattonato e picchiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discussione in piazza finisce in rissa. Quattro nordafricani denunciati

