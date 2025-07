Tlon | Zohran Mamdani candidato sindaco di New York ci mostra che esiste ancora lo spazio per una politica che si occupi dei problemi concreti delle persone

Tlon Zohran Mamdani, giovane candidato sindaco di New York, dimostra che la politica può ancora rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Millennial e socialista democratico proveniente dal Queens, ha conquistato le primarie dem grazie al suo approccio diretto: porta a porta, ascoltando le preoccupazioni per gli affitti e i costi dell’asilo. Una vittoria che ridisegna il volto della politica newyorkese, dimostrando che l'impegno concreto può cambiare le cose.

