Rapina aggravata Scatta la carcerazione per un ladro 24enne

Una rapina aggravata si conclude con la carcerazione di un giovane ladro di 24 anni, residente a Campegine. Dopo essere stato condannato in via definitiva per il grave episodio commesso lo scorso settembre a Milano, il ragazzo, che fino a pochi giorni fa era agli arresti domiciliari, è stato trasferito in cella dai Carabinieri di Castelnovo Sotto. Un triste epilogo che sottolinea come la giustizia faccia il suo corso, anche quando i tempi si allungano.

È stato portato in carcere dai carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto un 24enne residente a Campegine, condannato in via definitiva per una rapina aggravata commessa lo scorso settembre a Milano. Fino a pochi giorni fa si trovava agli arresti domiciliari, ma l’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Milano ha disposto il trasferimento in carcere per l’espiazione della pena. I fatti risalgono al 24 settembre 2023, quando quattro giovani – tra cui il 24enne – fecero irruzione in una villetta affittata da otto ragazzi, sei provenienti da Reggio e due da Milano, giunti in città per trascorrere un fine settimana durante la Fashion Week. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina aggravata. Scatta la carcerazione per un ladro 24enne

In questa notizia si parla di: 24enne - rapina - aggravata - scatta

Roma, rapina a Trastevere: arrestato 24enne dopo inseguimento degli amici della vittima - Nel cuore pulsante di Roma, un'inseguimento da film ha portato all'arresto di un giovane ladro. Gli amici della vittima non si sono tirati indietro, correndo in aiuto e dimostrando che la solidarietà può fare la differenza anche nelle situazioni più critiche.

Rapina aggravata. Scatta la carcerazione per un ladro 24enne; Il gelato finisce sulle scarpe di uno della gang e scatta la violenza: 16enne rapinato da dei coetanei; Non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento: rincorso per chilometri.

Farmacista aggredita a Catania in pieno giorno, il video della rapina: arrestato 44enne - Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Catania per rapina aggravata in una farmacia, minacciando la farmacista con una bottiglia rotta. Segnala virgilio.it

«Mi dai un passaggio?», è una trappola: sale sulla minicar e rapina un ragazzo a Montecarotto - Ed ecco che la gentilezza a uno sconosciuto si trasforma in una rapina del cellulare e dei soldi. Secondo msn.com