Vent’anni di botte e offese a moglie e figlie Chiesti tre anni e 8 mesi per il padre padrone

Un padre padrone di 59 anni, residente a Lama Mocogno, è stato accusato di aver subito per oltre vent’anni abusi fisici e psicologici su moglie e figlie. La richiesta di pena di tre anni e otto mesi mette in luce l’entità di un tormento che ha segnato profondamente la vita di chi ha sofferto in silenzio. La vicenda scuote la comunità: un monito sulla necessità di denunciare ogni forma di violenza domestica e di tutela delle vittime.

Per oltre vent’anni avrebbe sottoposto le figliolette, oggi maggiorenni a vessazioni di ogni tipo, picchiandole quotidianamente. Non solo: avrebbe usato violenza anche contro la moglie tanto che spesso le sorelline, nel tentativo di difendere la mamma, sarebbero state a loro volta picchiate. Ieri la pubblica accusa – nell’ambito del processo con rito abbreviato - ha chiesto per l’uomo, un marocchino di 59 anni residente a Lama Mocogno, una condanna a tre anni e otto mesi di carcere. La denuncia nei confronti di quello che viene descritto a tutti gli effetti come ‘padre padrone’ è scattata ad ottobre dello scorso anno quando le figlie, che oggi hanno 20 e 26 anni, dopo l’ennesima aggressione hanno raccontato in lacrime ai carabinieri intervenuti quanto erano da tempo costrette a subire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di botte e offese a moglie e figlie. Chiesti tre anni e 8 mesi per il padre padrone

