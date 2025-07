della distorsione dei dati da parte della politica americana, evidenziando come le informazioni ufficiali possano essere manipolate. Questa dichiarazione mette in luce l’importanza di affidarsi a fonti affidabili e trasparenti, soprattutto quando si tratta di salute pubblica. La lotta contro la disinformazione diventa quindi fondamentale per tutelare i cittadini e garantire una comunicazione corretta ed etica.

«Hhs is misrepresenting our research. . I do not recall our study having a cohort of pregnant women or including 'placental blood clotting' as an outcome. If you are the HHS, you probably should not rely on hallucinating Gen AI to write your communications ». Con queste parole, pubblicate pubblicamente ieri, uno degli autori del più ampio studio globale sulla sicurezza dei vaccini Covid ha preso posizione in modo inequivocabile contro l'uso distorto e falso che il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (Hhs) ha fatto del suo lavoro. Lo studio in questione, pubblicato su * Vaccine *, ha coinvolto 99 milioni di soggetti in otto paesi e ha analizzato eventi avversi di particolare interesse come miocardite, pericardite, sindrome di Guillain-Barré.