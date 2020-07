Ex concorrente di X Factor condannato all’ergastolo: “È uno stupratore seriale, individuo molto pericoloso” (Di martedì 28 luglio 2020) “A parte gli assassini, non riesco a ricordare un individuo più pericoloso nei 35 anni di carriera”. Così ha detto il giudice del tribunale penale inglese che lo ha condannato all’ergastolo ritenendolo colpevole di 31 reati sessuali, tra cui stupro, tentato stupro e voyeurismo. Per l’ex concorrente dell’edizione britannica di X Factor Phillip Blackwell ora si sono aperte le porte del carcere. A dare la notizia della sua condanna, stabilita lunedì, è la Bbc, che riporta le parole usate dal procuratore Adrian Langdale per descrivere gli “istinti predatori” di Blackwell, in aula. “È uno stupratore seriale la cui attività di abusi dura da 22 anni. Ha puntato giovani donne vestite che trovava attraenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Era andato a X Factor con un pezzo degli Spandau Ballet, oggi è stato condannato al carcere a vita come stupratore seriale di decine di donne. Si chiama Phillip Blackwell e recentemente è apparso dava ...

