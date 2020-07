Dl Semplificazione, Confcommercio: bene provvedimento ma no a deregolamentazione (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – “Confcommercio condivide l’impianto generale del decreto perché meno burocrazia e procedure più veloci, insieme alla riduzione delle tasse, è la risposta da dare alle imprese”. Così Enrico Postacchini, in rappresentanza di Confcommercio, nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali e Lavori Pubblici al Senato sul Dl Semplificazioni dove però ha ricordato che “bisogna scongiurare il rischio dell’equazione Semplificazione uguale deregolamentazione“. “Tra le misure contenute nel provvedimento – ha sottolineato Postacchini – bene il rinnovo dell’Agenda per la Semplificazione e la velocizzazione delle opere infrastrutturali; positiva ... Leggi su quifinanza

Dl semplificazioni: Confcommercio, bene impianto ma non sia deregolamentazione

