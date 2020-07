Coronavirus, De Luca contro il convegno con Sgarbi e Salvini: “Messaggio irresponsabile” (Di martedì 28 luglio 2020) “Un messaggio di totale irresponsabilità“, così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta il convegno organizzato ieri al Senato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi, alla presenza anche di Matteo Salvini, e da molti considerato “negazionista“. “Ma non è un concetto filosofico – aggiunge – basta leggere i numeri”. L'articolo Coronavirus, De Luca contro il convegno con Sgarbi e Salvini: “Messaggio irresponsabile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

