Bimbo rom venduto dal padre, parlano i medici: “E’ ancora sotto shock, non riesce a parlare” (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Restano estremamente critiche le condizioni del Bimbo di 3 anni (non due come si pensava inizialmente) che il padre di origini rom aveva cercato di offrire ai turisti in cambio di denaro a Ostia. Il piccolo era stato abbandonato dal padre sul lungomare mentre quest’ultimo si dava alla fuga, inseguito dalle forze dell’ordine. Condizioni critiche Ricoverato al Grassi in forte stato di shock e disidratazione, mostra ora segni di grande malessere psicologico: non parla, piange e si ritrae spaventato alla vista delle figure maschili. I medici che lo stanno tenendo sotto osservazione, spiega Il Messaggero, stanno cercando di capire se il mutismo sia dovuto allo shock o a una patologia e stanno portando avanti tutti gli accertamenti del ... Leggi su ilprimatonazionale

