Uomini e Donne, Alessandro Zarino conquista la sua “Bona Sorte” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ex tronista di Uomini e Donne e prima ex tentatore Alessandro Zarino torna a far parlare di se in seguito al suo addio a Veronica Burchielli la corteggiatrice che prima l’ha rifiutato per poi rincorrerlo una volta tronista. I due sono stati insieme per un periodo di tempo, ma le cose fra loro sono naufragate nel momento in cui si sono trovati a prendere alcune decisioni di svolta per il loro rapporto. Il bel Zarino è rimasto single per alcuni mesi, fino a questi giorni quando è stato paparazzato in una divertente gita allo zoo con Francesca Brambilla meglio nota come la Bona Sorte di Avanti un altro. La coppia sarebbe nata da poco e nonostante i tentativi di discrezione non sono riusciti a tenerla nascosta. Zarino si è affrettato a smentire il rumors che ... Leggi su quotidianpost

