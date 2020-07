Mariasole Pollio chi è? Età, altezza, carriera e vita privata (Di lunedì 27 luglio 2020) Mariasole Pollio è una giovane youtuber e attrice che al momento è impegnata con il programma canoro Battiti su Italia Uno. Conosciamola meglio. foto facebookE’ uno dei volti più conosciuti nel mondo del web e da qualche anno ha raggiunto la vera popolarità grazie al ruolo di Sofia in Don Matteo che al momento sta preparando la nuova stagione. In queste settimana è anche alla guida del programma musicale Battiti come supporto a Elisabetta Gregoraci. Conosciamola meglio. Mariasole Pollio età e altezza La giovane attrice è nata il 18 luglio 2003 ed ha diciassette anni ed è alta 1,65 cm. Mariasole Pollio film e Don Matteo foto facebookE’ ancora molto giovane la ragazza nata a Napoli, ... Leggi su chenews

