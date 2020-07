Fornitura camici in Lombardia, tutti i dubbi sulla donazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Caso camici in Lombardia, i dubbi sulla donazione (che non sarebbe mai diventata tale). Continua ad occupare le prime pagine dei giornali il caso della Fornitura di camici alla Regione Lombardia, che vede il Presidente Attilio Fontana nel registro degli indagati. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la donazione, in senso normativo, non sarebbe mai esistita in quanto la Regione Lombardia non avrebbe mai emanato alcuna delibera con la quale avrebbe accettato la trasformazione in donazione della Fornitura di camici. Db Milano 05/11/2019 – Inaugurazione dell’Anno Accademico del Politecnico di Milano / foto Daniele Buffa/Image nella foto: ... Leggi su newsmondo

