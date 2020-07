Aiko: Expiration Date – Recensione Album (Di lunedì 27 luglio 2020) Ispirato a viaggi fatti in solitaria, ‘Expiration Date‘ è un Album che cattura una moltitudine di emozioni e trova forza nella vulnerabilità. Intrecciato in modo intricato in un tessuto di audaci melodie e ritmi accattivanti, il disco mostra il talento di Aiko non solo per la musicalità delle canzoni, ma anche per l’emotività dei testi. Dalle profondità ruggenti di “Apology” ai sintetizzatori coinvolgenti di “Growing Old”, ogni canzone è caratterizzata da un suono diverso. L’unica costante: la voce di Aiko che si inebria e si piega con gli umori mutevoli dell’Album. Eclettico e versatile, un mix combina l’elettronica moderna con rilassanti scenari folk, la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

