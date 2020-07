Nove escursionisti sopra Timau chiamano il Soccorso Alpino: “siamo in difficoltà” (Di domenica 26 luglio 2020) La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata su chiamata del NUE112 e della SORES per raggiungere un gruppo di escursionisti in difficoltà. Questi ultimi, Nove persone, si trovano nei pressi di Casera Scandolaro a quota 1000-1100 metri lungo una traccia di sentiero che va da Timau a Malga Pramosio.Sul posto si stanno recando a piedi anche i soccorritori della Guardia di Finanza. I sei soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza li hanno incontrati inaspettatamente sulla strada forestale che conduce a Malga Pramosio, verso la quale i richiedenti Soccorso si erano spostati muovendosi dal punto da cui avevano chiamato il NUE112 e dal quale avevano inviato originariamente ... Leggi su udine20

