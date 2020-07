Morta Olivia De Havilland, Melanie in “Via col Vento” (Di domenica 26 luglio 2020) Olivia De Havilland, la star più longeva del film “Via Col Vento” è Morta sabato a Parigi; nella sua carriera due premi Oscar Il mondo del cinema piange Olivia De Havilland, ultima attrice rimasta in vita del film cult “Via col Vento”. Lo scorso 1 Luglio aveva compiuto 104 anni. E’ Morta sabato a Parigi. L’attrice, nata a Tokyo, era figlia d’arte. Il padre Walter Augustus De Havilland era un avvocato ed esperto di brevetti, sua madre recitava col nome d’arte di Lilian Fontaine mentre sua sorella era l’attrice Joan Fontaine. Sebbene il ruolo che le ha dato maggiore popolarità sia stato quello di Melanie Hamilton Wilkies in “Via col vento” (di recente contestato dal ... Leggi su zon

