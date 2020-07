I più tradizoneli (e gustosi) piatti freddi per l’estate (Di domenica 26 luglio 2020) Dal vitello tonnato piemontese al pane cunzato alla caponata di verdure siciliane, l’Italia delle regioni è piena di piatti freddi estivi che uniscono i prodotti di stagione, la leggerezza, e il gusto mediterraneo. Eccellenze locali da nord a su del Belpaese da riproporre in tavola per i periodi più caldi dell’anno. Qui abbiamo raccolto i più speciali per una cena di mezza estate. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : più tradizoneli