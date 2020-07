LIVE - Napoli-Sassuolo, pre-partita: le ultime di formazione, dove vederla (Di sabato 25 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVEDIFFIDATI - Mertens, Zielinski, Obiang, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Locatellidove SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Ora al campo rom di Giugliano in Campania (Napoli), dove scippi, furti e roghi tossici sono all’ordine del giorno.… - infoitsport : LIVE - Napoli-Sassuolo, dove vederla. Info e curiosità sul match delle 21:45 - GuidaTVPlus : 25-07-2020 21:30 #Sportitalia Serie A Live - Napoli vs Sassuolo (diretta) #Sport #StaseraInTV - blab_live : #SerieA #NapoliSassuolo: #Gattuso per il riscatto. Probabili formazioni, pronostico e variazioni #Blab #Index - allgoalsnapoli : A poche ore dal calcio d'inizio di #NapoliSassuolo torna l'appuntamento con l'informazione sportiva di Marte Sport… -