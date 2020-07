La sceneggiata dei 5s. Telefonano per errore a un deputato: «Quando entra Conte, in piedi ad applaudire» (Di sabato 25 luglio 2020) Applaudite, applaudite. Più forte, sempre più forte. Ci sono le telecamere che riprendono. Conte deve apparire come l’Unto del Signore. O come il salvatore della patria. E tutti i Cinquestelle in piedi, a urlare, a portare in trionfo l’uomo che in Europa (a detta loro) ha conquistato tutto quello che c’era da conquistare. L’ennesima sceneggiata grillina viene però smascherata da un errore clamoroso: aver telefonato a un ex, pensando fosse ancora nel gruppo M5S. Uno sbaglio dettato da qualche agendina nelle mani di un distratto “esecutore”. M5S, la telefonata: «Mi raccomando, Conte va osannato» Era stato tutto deciso a tavolino. L’arrivo del premier dei miracoli e la standing ovation. Come ai concerti, si vede la star mettere ... Leggi su secoloditalia

Applaudite, applaudite. Più forte, sempre più forte. Ci sono le telecamere che riprendono. Conte deve apparire come l’Unto del Signore. O come il salvatore della patria. E tutti i Cinquestelle in pied ...

