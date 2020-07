Calciomercato Juventus: Ramsey e Rabiot sott’occhio in Premier (Di sabato 25 luglio 2020) Calciomercato Juventus, Rabiot e Ramsey potrebbero finire in Premier League, il primo sta recuperando punti, il secondo meno Calciomercato Juventus, Rabiot e Ramsey potrebbero finire in Premier League, il primo sta recuperando punti, il secondo meno. ENTRAMBI– Rabiot, in grande recupero negli ultimi tempi ma il mercato su di lui resta vivo: Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle si starebbero interessando, secondo Tuttosport. Molto seguito anche Ramsey, sempre oltremanica, terra che conosce molto bene per aver già militato in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

