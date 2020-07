VIDEO | Al San Carlo di Nancy con Navio, il robot per protesi al ginocchio per pazienti di tutte le età (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – Arriva nella sala operatoria dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma un nuovo robot che supportera’ il chirurgo nell’impianto di protesi del ginocchio. E’ il sistema ‘Navio’ che permettera’ al nosocomio, che oggi e’ gia’ primo tra gli ospedali della Capitale per numero d’interventi di questo tipo e che mira ad essere l’unico riferimento per il centro e sud Italia, di eseguire entro la fine dell’anno ben 150 impianti. L’utilizzo di questa macchina produce un doppio vantaggio: all’esperto restituisce un gesto chirurgico preciso nella posizione dell’impianto di protesi e questo consente una riduzione nel paziente dei dolori post-intervento, un recupero veloce e migliora la propriocettivita’ ossia la fastidiosa sensazione di avere un ‘corpo estraneo’ nel ginocchio. Queste le novita’ del sistema robotico Navio, che Mario Tartarone, direttore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Carlo di Nancy, ha spiegato intervistato dall’agenzia Dire. Leggi su dire

