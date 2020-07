Tromba d’aria sui bagnanti: alberi sradicati, ombrelloni e gazebo spazzati via (Video) (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Video a fine articolo. Maltempo in Toscana con forte vento, grandine e pioggia dalla costa fino all'entroterra. Stamattina in poco tempo si è riversata sulla Versilia una vera e propria Tromba d'aria, con vento, pioggia e grandine che hanno provocato ingenti danni su tutto il territorio. Sono stati molti i disagi lungo tutta la costa: alcuni alberi sono caduti sulle auto in sosta, le linee telefoniche erano mute, il traffico è stato bloccato in più punti e si sono verificati degli allagamenti un po' ovunque. QUI VIAREGGIO A Viareggio si è scatenato un fuggi fuggi generale dalle spiagge e dalle piscine degli stabilimenti all'interno dei bar per evitare la furia del vento e della pioggia che ha sferzato tutto il litorale. A Camaiore il forte vento ha fatto crollare alcuni alberi i ... Leggi su howtodofor

fanpage : Maltempo in Toscana: tromba d’aria sulla Versilia, venti fino a 200km/h - tg2rai : Il violento nubifragio che ha investito all'alba molte province lombarde. I fiumi #Seveso e il #Lambro sono esondat… - TgrRaiToscana : #maltempo #versilia tromba d'aria con stabilimenti balnerie messi a soqquadro e alberi abbattuti. Forti temporali a… - roby37159144 : @contessamelensa Anche 15 gg fa c’è stato una tromba d’aria - MLGcopyright : Tromba d'aria, il maltempo flagella la costa, danni sulle spiagge in Versilia -

