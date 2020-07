Traffico Roma del 24-07-2020 ore 13:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento per incidente rallentamenti e code sulla tangenziale all’interno della nuova galleria incidente verso San Giovanni sul Lungotevere Flaminio per incidente possibili rallentamenti all’altezza di via Canina ma sono ancora i lavori la causa dei principali disagi al momento sulla via Ardeatina lavori provocano ustioni in due tratti altezza via Sartorio uscendo da Roma e tra il raccordo è via di torricola nelle due direzioni in via di Porta Furba transito a senso unico alternato Traffico in e ripercussioni in via di Torpignattara chiuso un tratto della Tiburtina vicino a Settecamini in direzione Tivoli deviato il Traffico sulla complanare ma sono possibili rallentamenti poi la chiusura di via di Tor Bella Monaca nella zona ... Leggi su romadailynews

