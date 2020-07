Spadafora: «Tifosi allo stadio a settembre se i contagi lo consentiranno» (Di venerdì 24 luglio 2020) “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto al GR1 sul … L'articolo Spadafora: «Tifosi allo stadio a settembre se i contagi lo consentiranno» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

