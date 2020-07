Mel Gibson positivo al Covid-19, è stato ricoverato: come sta? (Di venerdì 24 luglio 2020) Questo articolo Mel Gibson positivo al Covid-19, è stato ricoverato: come sta? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mel Gibson è positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato: poche ore fa è arrivata la conferma; l’attore è stato curato con il farmaco sperimentale: come sta? Anche Mel Gibson è risultato positivo al Covid-19; tuttavia non è accaduto di recente mal nel mese di aprile. La notizia è stata confermata solo poche ... Leggi su youmovies

